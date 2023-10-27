Girne Belediyesi tarafından okul kantin ve mutfaklarında çalışanlara yönelik ‘hijyen’ eğitimi verildi.

Belediye açıklamasına göre, eğitime Girne Bölge hudutları içerisinde faaliyet gösteren tüm bölge okulları katıldı.

Belediye Sağlık Şubesi tarafından koordine edilen ve katılımcıların temel kişisel hijyen, gıda hijyeni, üretim ve hazırlık aşamalarında olası riskler ve tehlikeler konusunda bilgilendirildiği eğitimde alınması gereken teknik önlemler aktarıldı.

Girne Belediyesi Müdür Muavini ve Gıda Mühendisi Naile Soyel tarafından aktarılan hijyen bilgilerinin, okul çocuklarının sağlığı ve güvenliğini korumak için tüm kantin ve mutfak görevlileri tarafından uygulanmasının öneminin altı çizildi.

Eğitim sonunda tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.