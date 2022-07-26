Girne Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde “Yeşil Kentten Yeşil Adaya” projesi basın toplantısı yapıldı

Girne Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında, zeytinciliği geliştirmek amacıyla imzalanan, “Yeşil Kentten Yeşil Adaya” projesinin basın toplantısı yapıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1 milyon 110 bin Türk lirası bütçesi olan “Yeşil Kentten Yeşil Adaya” projesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında, iki ülke belediyeleri arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla, 23 Haziran tarihinde imzalanan protokolünün ardından gerçekleştirilecek ilk proje olacak.

Girne Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısında, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokolle, belediyeler arasındaki iş birliğinin önemli bir noktaya taşındığını vurgulayarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle imzalanan “Yeşil Kentten, Yeşil Adaya” projesiyle, ülkede zeytincilik konusunda çok önemli aşama kat edileceğine inanç belirtti.

- “Amaç, ülkedeki zeytin potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla artırmak, çeşitlendirmek, zeytin ağacı, meyvesi ve ürünlerine daha fazla ekonomik değer kazandırmak”

Güngördü, projeyle amaçlarının, ülkedeki zeytin potansiyelini bilimsel yaklaşımlarla arttırmak, çeşitlendirmek, zeytin ağacı, meyvesi ve ürünlerine daha fazla ekonomik değer kazandırmak ve üretimini teşvik etmek olduğunu kaydetti.

1974 sonrasında, Kuzey Kıbrıs’ta sayısı 1 buçuk milyon kök olan zeytin ağaçlarının sayısının bugün yapılaşma nedeniyle iyice azalarak 600 bin civarına indiğini anımsatan Güngördü, 20 yıl önce hayat verdikleri Zeytin Festivali’yle, bu konuda bir duyarlılık geliştiğine vurgu yaptı.

Bu projenin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın, ülkede zeytin üretiminin ve potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade eden Güngördü, ülke iklimi ve şartlarına uygun zeytin ağaçlarının yetiştirilmesi, en verimli şekilde ürün alınması ve zeytinin ülke coğrafyasında eski değerini bulması için çalışacaklarını söyledi.

- “Proje kapsamında 50 bin zeytin fidanı dağıtılacak”

Proje kapsamında 50 bin zeytin fidanının dağıtılacağını, zeytin bahçeleri kurulumu, kadın istihdamının desteklenmesi ve zeytin yetiştiriciliği eğitimleri düzenleneceğini dile getirerek Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini sunan Güngördü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, tarımda makineleşme desteği vereceğini de belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ise, ülkede tarımsal üretimin geliştirilmesi, tarım ürünlerinin ekonomik değer kazanması ve üretimin teşviki için çalıştıklarını belirterek, zeytinciliği geliştirmeye yönelik, Girne ve Gaziantep Büyükşehir belediyeleri iş birliğinde hayata geçecek projeye her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı –Tarım Şube Müdürü Yusuf Yılmaz ise, hayata geçecek projeyle, Kuzey Kıbrıs’ta, zeytin üretim alanlarındaki ihtiyaç giderilerek Kıbrıs iklim ve toprak özellikleri bakımından zeytin yetiştiriciliğine uygun ağaçları yetiştirmek için yeni yol haritası belirleneceğini dile getirdi.