Girne Belediyesi,“Vintage & Antika Pazarı” düzenliyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada etkinliğin 24 Haziran Cumartesi günü, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda, 15.00- 20.30 saatleri arasında düzenleneceği kaydedildi.
Etkinlik kapsamında kültür ve sanat değerleri, araç- gereçler, baskılı yayınlar, objeler, aksesuarlar, plaklar, efemera, çeşitli eşya ile hediyeliklerin satışı ve sergilenmesinin yanında, koleksiyon ürünler de antika severlerin beğenisine sunulacak.
Etkinlikte ayrıca, Hüseyin Altan ile Çağın Dostel’in gitar/obua dinletisi ve DJ Hass-e’nin nostaljik plaklardan Türkçe - İngilizce müzik dinletisi yer alacak.
Kahve ve atıştırmalıkların yer alacağı stantlar gün boyu hizmet verecek.Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2023, 11:29