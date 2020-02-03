Girne Belediyesi yardımları Elazığ'a ulaştı

Girne Belediyesi’nin gönderdiği 200 battaniye Türk Kızılayı tarafından Elazığ’daki depremzedelere dağıtıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,konuyla ilgili yazılı açıklamasında Girneliler ve belediye meclis üyeleri adına Elazığ'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıbrıslı Türklerin, savaşı yaşadığını, göçmen olduğunu, zor günler gördüğünü kaydeden Güngördü, “Bu soğuk kış gününde bir felaketle evsiz kalan kardeşlerimize karşı duyarsız kalamazdık. Bir nebze de olsa yanlarında olabilmek istedik” dedi.