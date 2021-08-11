Girne Belediyesi yaz tatili çocuk atölyeleri devam ediyor

Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri dün akşam sahnelenen İzel Seylani’nin “Karagöz Hacivat Gölge Oyunu”yla devam etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre bilincini aşılayan, Covid 19 salgınında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini anlatan etkinlik Ozanköy Mustafa Özkayım Sahası’nda açık alanda gerçekleştirildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, pandemiye rağmen, Haziran ayından buyana birçok etkinlikte çocuklarla buluştuklarını ifade ederek, Türkiye ve Kıbrıs'ın kültürünün bir parçası olan Karagöz Hacivat Gölge Oyununu çocuklarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sanatçı İzel Seylani de, pandemi nedeniyle kültür sanat faaliyetlerine ara verilmesiyle 13 ay sonra çocuklarla buluşmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti.

YARIN “SAKSINI BOYA, ÇİÇEĞİNİ EK” ETKİNLİĞİ…

Yaz Tatili Çocuk Atölyeleri yarın saat 10.00'da Sosyal Yaşam Merkezi’nde “Saksını Boya Çiçeğini Ek” etkinliği; 16 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de Sanat Galerisinde “Dans Atölyesi”; 20-21-22 Ağustos Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri Sokak Basketbolu; 26-27 Ağustos Perşembe ve Cuma günleri ise Karaağaç'ta Çadır Kampıyla devam edecek.