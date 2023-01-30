Girne Belediyesi yetkilileri Bellapais esnafı ile istişare toplantısı yaptı

Girne Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa İlgen ve Girne Belediyesi Zabıta Şubesi yetkilileri, Bellapais esnafı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Köy ve Mahalle Meclis Toplantıları’nın devamı niteliğinde gerçekleşen görüşmede, özelde esnaf genelde Bellapais halkı için atılacak adımların masaya yatırıldığı bildirildi.

Bellapais Köy ve Mahalle Meclis Toplantısı’nda dile getirilen tüm şikayetlere müdahale edildiği bilgisi verilen toplantıda, en büyük sorun olan aydınlatma konusunun da yüzde 90 oranda giderildiği kaydedildi.

Tam zamanlı bir zabıtanın 2 Şubat Pazartesi itibarı ile bölgede görevlendirileceği bilgisi verilirken, bu sayede gerek park, gerekse güvenlik konusunda bölgenin rahatlatılacağı belirtildi.

Bölgenin en önemli sorunları arasında olan park konusunun rahatlatılması amacı ile bölgedeki dükkanlara tedarikte bulunan firmalara saat aralığı zorunluluğunun getirilmesinin gündeme alındığı kaydedildi.

Esnaf toplantısında ayrıca bölgede tek tip tabela ve çöp bidonlarına düzenleme uygulamalarının da hayata geçirilmesi yönünde istişare edildiği bildirildi.