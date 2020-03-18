Girne Belediyesi,İkinci Bahar üyeleri için hizmet başlattı

Girne Belediyesi, belediye sınırları içerisinde yaşayan, 65 yaş üstü İkinci Bahar üyeleri için hizmet başlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü tedbirleri kapsamında özellikle yüksek risk grubundaki yaşlıları korumak amacıyla Sosyal İşler Şubesi ekipleri, binin üzerinde kayıtlı üyeyi arayarak tüm üyelere "Sağlığınız için evinizde kalın" çağrısında bulundu. Ayrıca, 65 yaş üstü belediyeye kayıtlı üyelere market, hastaneden ilaç temini ve eczane ihtiyaçları konusunda belediye ekiplerinin taşıma hizmeti sunduğu bildirildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de yaşanan bu zor süreçte vatandaşların gerekli kurallara uyması ve sokağa cıkılmaması gerektiğini hatırlatarak, özellikle yaşlı ve hastaların risk grubu içerisinde olduğunu ifade etti. Güngördü, "Bazı yaşlı ve hastalarımız yalnız yaşıyor, bazılarının kimsesi yok ya da çocukları uzakta. Biz bu süreçte onları korumak zorundayız. Dışarıya çıkmaları çok riskli. Ekiplerimiz üyelerimizi arıyor. İhtiyacı olanların adresine giderek ihtiyaç listelerini alacağız. Onların yerine market, hastane ilacı ve eczane ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslimatını yapacağız" dedi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi Ekiplerine +905338799595 ve +905338702010 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. Market ve Eczane alışverişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü 08.00-12.30 saatleri arası gerçekleştirilecek.