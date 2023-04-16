Girne Belediyesi’nden “23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayram Kutlaması”

Girne Belediyesi’nden “23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayram Kutlaması”
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Girne Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, “23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayram Kutlaması” etkinliği düzenliyor.

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Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre, etkinlik, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası) önündeki meydanda gerçekleştirilecek.

23 Nisan Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklara yönelik özel aktiviteler ücretsiz olarak yapılacak.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında; şişme oyun alanları, masal atölyesi, müzik ve eğlence aktiviteleri, yüz boyama aktivitesi, palyaço ve maskot animasyonları, ücretsiz balon ve dondurma dağıtımı gibi etkinliklerin yer alacağını belirtti.

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