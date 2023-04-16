Girne Belediyesi’nden “23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayram Kutlaması”

Girne Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, “23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayram Kutlaması” etkinliği düzenliyor.
23 Nisan Pazar günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, çocuklara yönelik özel aktiviteler ücretsiz olarak yapılacak.
Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amirliği konu ile ilgili yaptığı açıklamada, etkinlik kapsamında; şişme oyun alanları, masal atölyesi, müzik ve eğlence aktiviteleri, yüz boyama aktivitesi, palyaço ve maskot animasyonları, ücretsiz balon ve dondurma dağıtımı gibi etkinliklerin yer alacağını belirtti.