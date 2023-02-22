Girne Belediyesi’ne bağlı Belpaz Ltd. banka promosyon anlaşması yaptı

Girne Belediyesi’ne bağlı Belpaz Limited’in banka promosyon anlaşmasıyla kasasına 895 bin TL ek ödenek sağladığı bildirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şirketler ve bankalar arasında rutin bir uygulama olarak kabul edilen promosyon anlaşmaları konusunda, Belpaz Ltd.’in adım atmasıyla geçmişte hiç var olmayan bir kaynak yaratıldı.

Yapılan anlaşma gereği Belpaz Ltd. çalışanlarının maaşı 24 ay boyunca belirlenen bir bankaya yatırılarak, karşılığında bir defaya mahsus olarak 895 bin TL ödeme alınması sağlanacak.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaratılan ek kaynağın temizlik araç alımı amacı ile kullanılacağını belirtti

Şenkul, yapılan anlaşma konusunda geçmişte benzer adım atılmadığını, bu anlaşmayla önemli bir kaynağın oluşturulduğunu kaydetti.

Yaratılan kaynağın temizlik araç alımı amacı ile kullanılacağını belirten Şenkul, Girne Belediyesi’nin araç alım muafiyeti bulunması nedeniyle alımların belediye üzerinden yapılacağını ifade etti.

Muafiyetten kaynaklanacak tasarrufla iki araç yerine üç araç alınabileceğine dikkat çeken Şenkul, yakın zamanda araç konusunda ihaleye çıkılacağını ve ihale ile ilgili yaklaşık 3 buçuk milyon Türk Lirası kaynak oluşturulduğunu belirtti.

Şenkul, yapılan anlaşma sonucu Belpaz Ltd.’in elde edeceği ek gelirin bağış yöntemi ile Girne Belediyesi’ne aktarılacağını açıkladı.

Seçim süresince güne uygun modern finans yönetimi uygulanması konusunda hatırlatmalarda bulunduğunu kaydeden Şenkul, bu tip detay adımlar ile önemli miktarda kaynak yaratılacak metotlardan bahsettiğini, benzer örneklerin hayata geçirilmesi adına çalışmaların devam ettiğini vurguladı.