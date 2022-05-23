Girne Belediyesi’nin kadın çalışanlarından eylem

Girne Belediyesi’nin kadın çalışanlarından eylem
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 Girne Belediyesi kadın çalışanları, dün Güzleyurt’ta  bir narenciye fabrikasındaki iş kazasında 69 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesi nedeniyle  belediye önünde eylem gerçekleştirdi, basın açıklaması yapıldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi “İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı ve Eğitmeni  Sıdıka Geylan” Girne Belediyesi kadın çalışanlar adına  basın açıklaması yaptı.

Güzelyurt’taki bir narenciye fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir kadın çalışanın hayatını kaybetmesinin  Girne Belediyesi kadın çalışanları olarak  kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Geylan,  kadınların varlığının  hayatın sürdürülebilirliği için elzem olduğunu kaydetti.

“Yaşanan bu trajik olay nedeniyle; devlet kurumlarından başlayarak işverenden çalışanına tüm toplumun kendini sorgulaması gerekmektedir. Bu acı olay, hepimizin sorumluluğudur. “ diyen Geylan,  çalışan her bireyin, sağlığını ve güvenliğini temin etmenin  işverenin görevi olduğunu, çalışma koşullarının; çalışan kişinin temel ihtiyaçlarını ve bireysel korunma tedbirlerinin sağlanmasının  işveren tarafından eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.

Geylan, Güzelyurt’ta yaşanan  ölümlü iş kazasının iş sağlığı ve güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattığını vurgulayarak,  “Bu klazanın çalışanların dinlenme günü olan pazar gününe denk gelmesi, çalışanların psiko sosyal ve uzun süreli çalışma saatlerinden kaynaklı dikkat dağınıklığı ve yorgunluk gibi faktörleri de ön plana çıkarmaktadır.” denildi.

İşverenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlem ve tedbirleri  yerine getirmiş olsa belki de  söz konusu kazanın önlenebilmiş olacağına dikkat çeken Geylan,  iş kazası ile hayatını kaybeden  Fatma Taşçı’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabır diledi.

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