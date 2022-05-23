Girne Belediyesi’nin kadın çalışanlarından eylem

Girne Belediyesi kadın çalışanları, dün Güzleyurt’ta bir narenciye fabrikasındaki iş kazasında 69 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesi nedeniyle belediye önünde eylem gerçekleştirdi, basın açıklaması yapıldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi “İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı ve Eğitmeni Sıdıka Geylan” Girne Belediyesi kadın çalışanlar adına basın açıklaması yaptı.

Güzelyurt’taki bir narenciye fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir kadın çalışanın hayatını kaybetmesinin Girne Belediyesi kadın çalışanları olarak kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Geylan, kadınların varlığının hayatın sürdürülebilirliği için elzem olduğunu kaydetti.

“Yaşanan bu trajik olay nedeniyle; devlet kurumlarından başlayarak işverenden çalışanına tüm toplumun kendini sorgulaması gerekmektedir. Bu acı olay, hepimizin sorumluluğudur. “ diyen Geylan, çalışan her bireyin, sağlığını ve güvenliğini temin etmenin işverenin görevi olduğunu, çalışma koşullarının; çalışan kişinin temel ihtiyaçlarını ve bireysel korunma tedbirlerinin sağlanmasının işveren tarafından eksiksiz şekilde yerine getirilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.

Geylan, Güzelyurt’ta yaşanan ölümlü iş kazasının iş sağlığı ve güvenliğinin önemini bir kez daha hatırlattığını vurgulayarak, “Bu klazanın çalışanların dinlenme günü olan pazar gününe denk gelmesi, çalışanların psiko sosyal ve uzun süreli çalışma saatlerinden kaynaklı dikkat dağınıklığı ve yorgunluk gibi faktörleri de ön plana çıkarmaktadır.” denildi.

İşverenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlem ve tedbirleri yerine getirmiş olsa belki de söz konusu kazanın önlenebilmiş olacağına dikkat çeken Geylan, iş kazası ile hayatını kaybeden Fatma Taşçı’ya Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabır diledi.