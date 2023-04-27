Girne Bölgesi İlkokul Öğrencilerine verilen itfaiye eğitimleri tamamlandı

Girne İlçesinde faaliyet gösteren İlköğretim Dairesine bağlı ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü koordinesinde itfaiye eğitimleri verildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, program çerçevesinde Girne İlçesinde faaliyet gösteren, Dikmen İlkokulu, Şht Hasan Cafer İlkokulu, Çalıbel Aysun İlkokulu, Mehmet Boransel İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Lapta İlkokulu, Girne Özel Eğitim Okulu, Tepebaşı İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu ve 23 Nisan İlkokulu öğrencilerine Girne Polis Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Şube Amirliği eğitmenleri tarafından, yangınların oluşumu, yangın güvenliği ve olası bir yangın anında nasıl davranılması gerektiği hususunda bilgilendirme yapıldı.

Çocuklarda itfaiye sevgisinin oluşturulmasının yanı sıra, onları yangınlar konusunda bilgilendirip bilinçlendirmek adına verilen eğitimlerle; ateş veya duman belirtisi gördüklerinde derhal “Alo 199 İtfaiye” hattını aramalarını, yangınlar konusunda öğrendiklerini aileleri ve arkadaşları ile paylaşmalarını, trafikte itfaiye aracına öncelik verilmesi gerektiğini, sigarasını söndürmeden atanlar ile ateş yakanları uyarmaları yönünde tavsiyelerde bulunulmaktadır.

Eğitimler sonucunda ise, küçüklere “Ateş Avcısı” sertifikası verilerek, onların yangınlara karşı duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri yönünde katkı yapılmaya devam ediliyor.