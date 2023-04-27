Girne Bölgesi İlkokul Öğrencilerine verilen itfaiye eğitimleri tamamlandı

Girne İlçesinde faaliyet gösteren İlköğretim Dairesine bağlı ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü koordinesinde itfaiye eğitimleri verildi.
Çocuklarda itfaiye sevgisinin oluşturulmasının yanı sıra, onları yangınlar konusunda bilgilendirip bilinçlendirmek adına verilen eğitimlerle; ateş veya duman belirtisi gördüklerinde derhal “Alo 199 İtfaiye” hattını aramalarını, yangınlar konusunda öğrendiklerini aileleri ve arkadaşları ile paylaşmalarını, trafikte itfaiye aracına öncelik verilmesi gerektiğini, sigarasını söndürmeden atanlar ile ateş yakanları uyarmaları yönünde tavsiyelerde bulunulmaktadır.
Eğitimler sonucunda ise, küçüklere “Ateş Avcısı” sertifikası verilerek, onların yangınlara karşı duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yetişmeleri yönünde katkı yapılmaya devam ediliyor.