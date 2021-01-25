Girne bölgesindeki ek tedbirler bugün yürürlüğe girdi

Yerel koronavirüs vakalarındaki artış üzerine Girne bölgesinde alınan ek tedbirler, bu sabah yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı’nın, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde alınan kararlar doğrultusunda cumartesi açıkladığı ek tedbirlerdeki bazı kısıtlamalar, bugün uygulanmaya başlandı.

Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan bazı iş yeri ve faaliyetler, bugün saat 05.00’ten itibaren alınacak ikinci karara kadar kapatıldı. Kapatılan yerler ve faaliyetler şöyle:

“Eğlence yerleri, bar, club, meyhane, sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri, spor salonları, masaj salonları, internet cafeler, berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları.”

Bölgedeki restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapıldı.

Bakanlık açıklamasında diğer kararlar şöyle sıralandı:

“Bir önceki toplantıda alınarak geçerliliği bulunan kararlar aşağıda belirtilen şekilde uygulamada kalmaya devam edecektir.

Saat 22.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, kıraathane, kahvehane, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan kararın aynı şekilde devam etmesine karar verilmiştir. Bu sektörlerde görev yapan kişilerin on dört günde bir PCR testlerinin yinelemeleri gerekmektedir.

Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir.

Ülkemizde yerel vakaların artış göstermesi nedeniyle BM, AB, İngiliz Üs Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür.

Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir.

Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın Üsler Bölgesi’ne günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi hususundaki kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

İşyeri açılış törenlerinin, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi vb. faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Takım spor müsabakalarının seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.”

KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRESİ BUGÜN DOLUYOR

Öte yandan KKTC'de Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanan geceleri 22.00 ile sabah 05.00 arasındaki kısmi sokağa çıkma yasağı süresi ise bugün doluyor.