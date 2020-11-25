Girne Bölgesindeki okullara ziyaret

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çatalköy İlkokulu, Ozanköy Osman Türkay Anaokulu ve Girne Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, bölge ziyaretini yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından okullarda oluşan hasarları tespit etmek amacıyla yaptığını kaydetti.

Okullarda oluşan sıkıntıların giderilmesi adına çalışma başlattıklarını belirten Çavuşoğlu, Ozanköy Osman Türkay Anaokulunda yürütülen çalışmalar nedeniyle, Okuldaki öğrencilerin Girne Mustafa Çağatay İlkokulu’na aktarıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, yaşanan olumsuz süreçlerin bir takım kazanımların edinilmesi açısından bir fırsat yarattığına da vurgu yaptı.