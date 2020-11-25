banner22

Girne Bölgesindeki okullara ziyaret

Girne Bölgesindeki okullara ziyaret
banner32

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çatalköy İlkokulu, Ozanköy Osman Türkay Anaokulu ve Girne Mustafa Çağatay İlkokulu’nu ziyaret etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, bölge ziyaretini yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından okullarda oluşan hasarları tespit etmek amacıyla yaptığını kaydetti.

Okullarda oluşan sıkıntıların giderilmesi adına çalışma başlattıklarını belirten Çavuşoğlu, Ozanköy Osman Türkay Anaokulunda yürütülen çalışmalar nedeniyle, Okuldaki öğrencilerin Girne Mustafa Çağatay İlkokulu’na aktarıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, yaşanan olumsuz süreçlerin bir takım kazanımların edinilmesi açısından bir fırsat yarattığına da vurgu yaptı.

banner56
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yine yağmurlu hava geliyor
Yine yağmurlu hava geliyor
  1. Kıbrıs
﻿