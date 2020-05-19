Girne'de adam kaçırma...3 kişi tutuklandı

Girne’de soygun ve zorla adam kaçırmadan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 04:30 sıralarında Girne’de A.R.A.A.F. (E-27) ve N.W.S.A. (20), önceden aralarında husumet bulunan Ahmad Raad Sabah Alwanı’nın kalmakta olduğu ikametgahına giderek kapıyı çalarak kapının açmasını sağladıktan sonra, ikametgah içerisine girip adı edileni ciddi bir şekilde darp ederek, sağ el baş parmağının kırılmasına sebep oldu.

Söz konusu kişiler, Alwanı’ya ait 3000 ABD Doları ve 1000 TL nakit para ile 2 adet güneş gözlüğü ve 1 adet I-phone 6 plus marka cep telefonunu çaldı.

Olayın polisin bilgine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada; 6 Mayıs tarihinde de, A.R.A.A.F.(E-27), N.W.S.A.(E-20) ve Z.T.J.A.D.’nin (E-21), Yavuz Sokak üzerinde markete gitmek için yürümekte olan Ahmad Raad Sabah Alwanı’yi markete götürecekleri gerekçesiyle arabalarına alarak ilk etapta henüz tespit edilemeyen dağlık bir alana götürdükleri saptandı. ALwanı, A.R.A.A.F. ve Z.T.J.A.D. tarafından darp edildikten sonra, A.R.A.A.F.’ın kanunsuz olarak tasarrufunda bulunan bıçağı adı edilenin göğsüne dayayıp cebindeki 700 ABD Doları nakit para ve cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Üç şahıs da tutuklandı.

İZİNSİZ ATEŞ YAKMAK

Güzelyurt'ta, E.G.(E-39) ve H.D.’nin (E-45) kalmakta oldukları işçi evlerinin etrafındaki kuru otları temizlemek maksadıyla dün yetkili makamdan izinsiz ateş yaktıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

OTOPSİ YAPILDI

Alsancak’ta kalmakta olduğu ikametgah içerisinde Cuma günü ölü olarak bulunan Mustafa Sami Mustafa Esadadı’nın (E-27) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Esadadı’nın ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL 18-19 Mayıs (saat 06:00’ya kadar) arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 3 kişinin gece saat 22:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.