Girne'de aşı programı ve PCR testleri devam ediyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Covid-19 aşı programı ve PCR testleri Girne’de devam ediyor.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezinde (eski Belediye binası) devam eden Covid-19 1.doz ve 65 yaş üzeri aşı uygulamasında belediyenin Sosyal İşler Amirliği personelinin kayıt işlemlerinde ve düzenin sağlanmasında yardımcı olduğu kaydedildi. Ayrıca, sabah 9.00’da başlayan randevulu çalışma sistemi saat 14.00 de tamamlanırken, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi personelinin de aşı uygulamasını gerçekleştirdiği bildirildi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yeni liman yolundaki Belediyesi’ye ait Leymosun Kültür Evinde ise aynı çalışma sistemi ile kayıtların yapıldığı ve Sağlık Bakanlığı personelinin de PCR testlerini yaptığı bildirildi. Test çalışmalarını haftanın her günü (Cumartesi-Pazar dahil ) saat 8.00 -15.30 arasında yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 1 Şubat’ta Sosyal Yaşam Merkezinde başlayan 65 yaş ve üzeri 1.Doz Aşı uygulamasından şimdiye dej 1094 kişinin yararlandığı ifade edildi. Üç Şubat’ta Leymosun Kültür Evinde Başlayan PCR test uygulamasından ise 2977 kişi yararlandığı bildirildi.

GÜNGÖRDÜ: BAKANLIK VE BELEDİYE İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19 salgını nedeni ile Sağlık Bakanlığı’nın yürütmekte olduğu bu önemli çalışmalarda Bakanlık ve Belediye’nin işbirliği yapmasının önemine dikkat çekti.

Güngördü, “İşbirliği içerisinde yürütülen bu çalışmalar neticesinde Girne ve çevresinde yaşayan herkesin yararlanması için büyük bir titizlik ve düzen içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Her iki konuda da büyük bir özveri ile çalışan Sağlık Bakanlığı ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi personeline, Belediyemiz Sosyal İşler Amirliği çalışanlarımıza ve yardımcı olan diğer tüm personelimize teşekkür ederim” dedi.

Yaklaşık 14 gündür devam eden bu çalışmalardan, düzenden ve randevulu sistemden yararlananların da büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Güngördü, devam etmekte olan Covid-19 salgını nedeni ile tüm halkı duyarlı olmaya, maske, mesafe ve hijyen koşullarına daha çok dikkat etmeye davet etti.