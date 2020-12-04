Girne'de bazı sokaklarda tek yön uygulaması denenecek

Girne bölgesinde bazı sokaklarda otuz gün süre ile trafikte “tek yön” uygulaması denenecek.

Girne Belediyesi Trafik Komisyonu, Yukarı Girne Mahallesi’ne bağlı bazı sokaklarda yaşanan trafik sorununun çözülmesi amacıyla, 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren otuz gün süreyle trafikte tek yön uygulamasının denenmesine karar verdi.

Girne Belediyesi’nde alınan bilgiye göre, Yukarı Girne Mahallesi’ne bağlı bulunan, Kaymakamlık, Tapu Dairesi ile Gelir ve Vergi Dairesi bölgesinde, Salih Kanat Sokak, Ömer Sami Coşar Sokak kavşağına kadar olan kısımda ve batı-doğu istikametinde olan yol, 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren tek yön olarak kullanılacak.

Ayrıca, söz konusu kamu dairelerinin doğusundaki Atom Sokak ile Güney-Kuzey istikameti de tek yön olarak kullanılarak her iki sokak boyunca otopark olanağı yaratılacak.

GÜNGÖRDÜ: “TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMEK AMACIYLA BU KARARI ÜRETTİK”

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki yoğunluğun farkında olduklarını ve yaşanan trafik sorununa çözüm üretmek amacıyla bu kararı ürettiklerini söyledi.

Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı iş birliğinde Girne Belediyesi Trafik Komisyonu tarafından alınan kararla söz konusu dairelerden hizmet alacak vatandaşların işlerini daha kolay ve hızlı çözebilmelerinin amaçlandığını aktaran Güngördü, vatandaşları trafik işaret ve işaretçilerine uymaya çağırdı.