Girne'de çevre yolundaki yağmursuyu giderleri temizleniyor

Girne Belediyesi, Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan ancak imkânsızlıklar nedeniyle temizliği yapılamayan Alsancak ile Girne arasındaki batı çevre yolunda temizlik çalışması yaptığını belirtti.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında, yol kenarında bulunan yağmur suyu ızgaraları ve kanallar temizlenip atıklar toplanıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, sonbahara girilmesiyle birlikte yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzlukların giderilmesi için yağmursuyu giderlerinin temizlenmeye başladığını ifade etti.