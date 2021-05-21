Girne'de denetimler

Girne Belediyesi 5 - 19 Mayıs tarihleri arasında 202 işletmeyi gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 pandemi önlemleriyle ilgili denetledi. Genel gıda güvenliği eksikleri tespit edilen 6 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi’nin, halkın kullanımına açık yeme içme yerlerinde rutin olarak yaptığı hijyen kontrollerinde sağlık koşullarına uygun çalışmadığı gerekçesiyle 4 iş yeri, izinsiz faaliyet gösteren bir su otomatı ve bir seyyar gıda satışı faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışma koşullarında teknik eksiklikleri ve yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan 3 iş yerine süreli kapatma ihbarları verilirken Covid-19 önlemlerine uygun çalışmayan 2 iş yeri ile gıda hijyeni koşulları yetersiz bulunan bir iş yerine para cezası kesildiği belirtildi.

CEZAİ YAPTIRIMLAR VE KAÇAK ETE MÜDAHALE

Bir kasap dükkanında polisle birlikte yapılan kontrolde, kaçak olduğu tespit edilen 449,8 kg ete imha edilmek üzere el konulurken, bir markette satış koşulları uygun olmayan çeşitli ürünlere de el konuldu.

Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi açık pazarındaki satışların da Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü, gerek satıcıların satış koşulları gerekse vatandaşın alışverişleri esnasındaki Covid-19 önlemlerinin kontrolü için Sağlık ve Zabıta ekiplerinin görev aldığını belirtildi.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü denetimlerle ilgili açıklamasında “Bizler belediye olarak işletmelerin pandemi önlemlerinin alınması konusunda yasal denetimlerini kesintisiz olarak yürütmekteyiz. Ancak, değerli halkımızın da maskelerini, kişisel sosyal mesafelerini ve el hijyenlerini özenle korumaları gerekmektedir. Bu zor süreçlerin yönetilmesi mümkündür. Bunun için halkımız, esnafımız ve yerel yöneticiler olarak iyi bir iş birliğine ihtiyacımız vardır.” ifadelerini kullandı.