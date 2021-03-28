Girne'de denetimler sürüyor

Girne Belediyesi tarafından 19-25 Mart tarihleri arasında yapılan gıda ve Covid-19 denetimlerinde 258 işletmenin denetlendiği ve Koronavirüs önlemleri kapsamında bir iş yerinin mühürlendiği bildirildi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birimi ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde işletmelerin Bakanlar Kurulu kararlarına uygun çalışıp çalışmadığı ve genel Covid-19 önlemlerini yerine getirip getirmediğine bakıldı.

Bunun yanında, yerli üretici, tarımcı ve çiftçi esnafın doğrudan halka satış yaptığı ve her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açık Pazarı’nda da yoğun önlemler sürdürüldü.

Açık havada olması nedeniyle kapalı alanlara nazaran daha az risk barındıran Girne Belediyesi Açık Pazarı gerek satıcıların satış koşulları gerekse vatandaşın alışverişleri esnasındaki Covid-19 önlemlerinin uygulanması konusunda denetlendi.

Genel iş yeri denetimleri kapsamında 35 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri Covid-19 önlemleri gereği çalışma saatleri dışında çalıştığı için mühürlenerek para cezası kesildi.

GÜNGÖRDÜ ÖNLEMLERİN ÖNEMİNE İŞARET ETTİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında, pandemi önlemleri ve halkın bu önlemlere katılımının önemine işaret ederek, iş yerlerinin bir daha kapanmaması için herkesi kurallara itinayla özen göstermeye çağırdı.