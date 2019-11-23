Girne'de farkındalık yürüyüşü

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” nedeniyle Girne’de Pazartesi günü yürüyüş düzenleniyor.

Kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak, bugüne kadar ülkede öldürülen kadınları anmak amacıyla Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi’nin düzenleyeceği, Mesarya Kadınları İnisiyatifi’nin destekleyeceği yürüyüş, 25 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Kordonboyu’nda Atatürk Büstü önünde başlayacak.

Yürüyüş, Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda düzenlenecek etkinlikle son bulacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kadına yönelik şiddetin ülkede ve dünyada içinde bulunulan yüzyılın en önemli sorunlarından bir tanesi olduğuna işaret ederek, şiddetin insan hakları ihlali ve insanlık suçu olduğunu söyledi.

Güngördü,“Ülkemizde birçok kadınımız şiddete uğruyor ve hatta cinayete kurban gidiyor. Evde, işte, okulda, sokakta fiziksel ve psikolojik şiddete uğrayan, yaşam hakları ellerinden alınan kadınlarımız var. Artık her türlü şiddete hep birlikte karşı durmalıyız. Sesimizin daha yüksek çıkması adına herkesi, 25 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Atatürk Büstü önüne bekliyoruz” dedi.