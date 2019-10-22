Girne'de farkındalık yürüyüşü tamamlandı

Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Blister Sister ekibinin Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına başlattığı “200 meme kanseri adına 200 km yürüyüş” etkinliği tamamlandı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yürüyüşe katılanları, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda karşıladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü üç kenti yürüyerek geçen katılımcılar sayesinde meme kanseri konusunda önemli bir farkındalık yaratıldığına dikkat çekerek, etkinliği düzenleyen Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne, yürüyüşe katılanlara ve sponsorlara teşekkür etti. Güngördü, belediye olarak kanser hastaları için maddi ve manevi katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.