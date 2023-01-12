Girne'de hırsızlık... Lefkoşa'da sobadan yangın çıktı

Girne’de geçen hafta, Mavi Kordan Sokak'ta bulunan bir duvar üzerinde unutulan cep telefonunun çalınması ile ilgili soruşturmada, zanlı görülen S.I.(E-45) tutuklandı.

Polis bültenine göre söz konusu cep telefonu S.I.’nın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

-Sobaya yakıt ikmali yaparken yangın çıktı

Lefkoşa’da dün Şair Nedim Sokak'taki bir apartman dairesinde sakin Ahmet Aksoy, gaz yağı sobasına akaryakıt ikmali yaparken, elindeki gaz yağı bidonunun tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangın ev sakini tarafından söndürüldü. Çıkan yangında, banyo odasında bulunan elektrikli şofbenin plastik koruyucusu kısmen yanarak zarar görürken, oturma odası ve koridorun duvarlarının çıkan dumandan islendiği bildirildi.