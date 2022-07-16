Girne'de kaza...1 kişi hayatını kaybetti

Bu sabah saat 03:40 sıralarında, Ozanköy’de, Zeyko Yağ Fabrikasının batı kısmındaki toprak yol içerisinde, Girne’de sakin 52 yaşındaki Ali Rıza Avukat yönetimindeki HZ 430 plakalı çift kabin araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun doğu kısmından yol dışına çıkarak, 3.5 metre derinliğindeki dere yatağına düştü.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Rıza Avukat, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki Ayşegül Rıfkı ise yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022, 07:55