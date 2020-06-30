Girne'de kesinti

Girne’de bazı bölgelere yarın yaklaşık beş saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 08.30 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında, Onar Village ve civarı, Doğanköy’ün güneyi, Ciklos mevki, Kolordu Komutanlığı’nın güneyi ve Eminağa Garden bölgesine elektrik verilemeyecek.