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Girne'de kesinti

Girne'de kesinti
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Kıb-Tek, Girne bölgesinde Edremit- Cemile Bayır sokak, Üniversite Yolu Sokak, Neyzen Restoran civarı ile GAÜ Koleji üst kısmına yarın yaklaşık beş saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesinti  09.00-14.00 arasında uygulanacak.

Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

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