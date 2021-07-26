Girne'de kesinti

Girne'de kesinti
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Girne Karaağaç bölgesine yarın 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.

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