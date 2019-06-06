Girne'de kuyumcu soygunu

Girne’de bir kuyumcuya giren kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki erkek şahıs iş yeri çalışanı kadını etkisiz hale getirerek miktarı henüz tespit edilemeyen altınları çalıp olay yerinden kaçtı.

Polis bu sabah saat 10:40 sıralarında, Girne'de Deniz Sokak üzerinde faaliyet gösteren Senak isimli kuyumcuda meydana gelen olayla ilgili kamera görüntülerini basına dağıtarak, aranmakta olan soyguncuları görenlerin ya da olaya tanık olanların en yakın polis merkezine haber vermelerini ve polise yardımcı olmalarını istedi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de bildirdi.