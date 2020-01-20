Girne'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde, Mahir Salman Söker (E-42), yönetimindeki RF 453 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sağ şeridinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada Büyük Anadolu Otel önlerinde yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Veysel CAN (E-51)'a çarptı.
Saat 19.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucu Veysel Can olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araç sürücüsü Mahir Salman Söker'in tutuklandığını bildiren Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.