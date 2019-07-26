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Girne'de sahte evrak: 2 kişi tutuklandı

Girne'de sahte evrak: 2 kişi tutuklandı


Girne’de sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temini suçundan iki kişi tutuklandı.
Girne’de M.E.’nin (E-42) 4 Temmuz’da iki ayrı taşınmaz malın devrine ilişkin belge üzerine bir avukat adına sahte imza atıp belgeyi sahteledikten ve tasdik memuru S.Ö.’ye (E-38) onaylattıktan sonra Girne Tapu ve Kadastro Dairesi’nde görevli memura vererek tedavüle sürüp taşınmaz malların bir şirket adına devrini sağlayıp sahtekarlıkla mal temin ettiği tespit edildi. 

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