Girne'de sivil savunma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi

Girne Belediyesi Çalışanlarına Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü Tarafından Eğitim Verildi

Girne Belediyesi binasında 05 Kasım 2021 Cuma günü gerçekleştirilen İlkyardım eğitimi, Girne Belediyesi çalışanlarına hem İş sağlığı ve Güvenliği hem de Afet Acil durumları karşısında yapmaları gerekenler hakkında bilgiler verildi.

Girne Belediyesi, çalışanlarının ve hizmet sunduğu insanların çalışma hayatları, günlük hayatlarındaki riskleri, tehlikeleri azaltmak ve/veya önlemek, farkındalık yaratmak amacıyla, Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü tarafından, Daire Müessese kapsamında 3 saatlik ilk yardım bilgisi aktarıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, çalışanların işyerlerinde ciddi tehlikeye maruz kalmaları durumunda uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemlerle ilgili çalışanlara, özellikle yangınla mücadele kapsamında İlk Yardım, kurtarma ve kişilerin tahliyesi konularında hazırlanmış olan senaryo gereği Sivil Savunma Teşkilatı öncülüğünde gerekli tatbikatlar yaptırılmıştır.

“İş Sağlığı Ve Güvenliği Her İşletmede Olması Gerekir”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Belediye’de, her iş yerinde olması gerektiği gibi önce insan sağlığı ve güvenliği bilincinde hareket edilmesinin önemine işaret etti. Çalışanlarımıza bu konuda eğitimler vererek acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağladıklarını belirten Güngördü, Sivil Savunma Teşkilatı Girne Bölge Müdürlüğü’ne verdikleri eğitimlerden dolayı teşekkürlerini iletti.