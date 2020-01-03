Girne'de su taşkınlarıyla ilgili mücadeleye devam ediliyor

Girne Belediyesi, sağnak yağışların ardından meydana gelebilecek olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 2014 yılından sonra alt yapı çalışmalarına önem verilirken; dere ve gölet temizliği, yağmur suyu drenaj hatları, su kanalları, yağmur suyu ızgarası, su kanalı ve kutu menfez bakımı, onarımı ve inşaası gerçekleştirildi.

2019 yılında iki gölet temizlenerek, yaklaşık 20 bin ton suyun toplanması sağlandı. Derelerde yapılan çalışmalarda 2 bin metrekare temizlik yapıldı. 2018 yılında Aralık ayında meydana gelen sel felaketinde Karakum’da hasar gören yolda menfez yapıldı. 5 Farklı sokakta toplam 846 metre yağmur suyu drenaj hattı döşendi. Dere içerisine 110 metre çift taraflı perde duvar inşa edildi ve yakşalık 2 bin mevcut yağmur suyu ızgarası temizlendi.

Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz yıllarda ise 22 sokak ve cadde de yaklaşık 3 bin metre yağmur suyu drenaj hattı, 35 noktada yağmur suyu ile ilgili çalışma, 2 bin metrekare dere temizliği, 162 metre yağmur suyu hattı kanal temizliği ve yaklaşık bin 500 adet yağmur suyu rogar temizliği gerçekleştirildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sürekli büyüyerek gelişen Girne’de yağışlardan meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için alt yapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Nidai Güngördü, yağmur sularının yer altına alınması için yağmur suyu drenaj hatları, su kanalları, yağmur suyu ızgarası, su kanalı ve kutu menfez yapımına ağırlık verdiklerini ifade ederek, mevcutların ise bakımı ve onarımının gerçekleştiğini dile getirdi. Güngördü, Girne Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlğıyla işbirliği içinde yıllardır temizlenmeyen dere ve göletlerde temizlik çalışması yapıldığına dikkat çekerek, su akışını engelleyen izinsiz yapıların da yıkıldığını kaydetti.