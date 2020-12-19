Girne'de Suriye uyruklu toplam 27 kişi tespit edildi

Girne’de 2 farklı bölgede ülkeye kaçak yollarla giriş yapan Suriye uyruklu toplam 27 kişi tespit edildi.

GKK ve polisten yapılan açıklamalara göre, saat 23.50 sıralarında Polis Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda, Girne Karşıyaka -Güzelyalı bölgesinde Suriye uyruklu 1’i çocuk, 4’ü kadın ve 10’u erkek, toplam 15 düzensiz göçmen ile 1 adet zodyak tipi şişme bot bulundu.

Sahil Güvenlik gemisinin gözetleme, keşif ve karakol faaliyetleri esnasında ise saat 04.00 sıralarında Sadrazam köy ile Kayalar köyü arasındaki bölgede 1adet düzensiz göç teknesi tespit edildiği ve yapılan takip sonucunda 12 Suriyeli ele geçirildi. 3’ü çocuk, 4’ü kadın ve 5’i erkek olan düzensiz göçmenler gerekli işlemler yapılmak üzere Polis Genel Müdürlüğüne teslim edildi.