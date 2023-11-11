Girne'de trafik kazası...

Bu akşam Girne'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Polisin kaza ile ilgili açıklaması şöyle:

"11.11.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne'de Kanyon sokak üzerinde, Christian MUWYAPARA(E-33) yönetimindeki JH 547 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce Girne-Alsancak Çevre Yolu'nun 3-4'üncü kilometrelerine giriş yapması sonucu, o esnada çevre yolu üzerinde sağ şerit içerisinde batı istikametine doğru seyretmekte olan Fatma YAĞCI(K-22) yönetimindeki RJ 007 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle, JH 547 plakalı araç savrularak orta refüje çarptıktan sonra takla atarak sol yan kısmı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan JH 547 plakalı araç sürücüsü Christian MUWYAPARA ve yolcular Aicha PRINCESSESAMBA(K-19), Abigale BADIBANGA(K-24), Divme OMKUPGA MANZAMZA(K-21), Ece Yağmur SARIKAYA(K-20) ve RJ 007 plakalı araç sürücüsü Fatma YAĞCI kaldırılmış oldukları Girme Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde, Chrıstıan MUWYAPARA müşahede altına alınırken, diğer yaralı şahıslar taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir."