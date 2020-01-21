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Girne'de tutuklu sayısı üçe çıktı

Girne'de tutuklu sayısı üçe çıktı
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Girne’de yasa dışı uyuşturucu madde tasarrufu olayında tutuklu sayısı üçe çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, 14 Ocak’ta Girne’de 32 adet bütün ve 2 adet yarım MDMA türü hap tasarrufundan K.M.(E-31) ve D.K.(E-31)’nin tutuklandığı olayla alakalı olarak yürütülen soruşturma kapmasında dün de M.W.A.A.(E-25) tutuklandı.

DİLENCİLİK YAPMAK    

Lefkoşa’da dün Ecevit Yusuf sokak üzerinde P.B.’nin (K-37) dilencilik yaparak 127.65 TL parayı yasal olmayan şekilde temin ettiği tespit edildi ve tutuklandı.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Demirhan’da faaliyet gösteren Oktay Off Licence Market isimli iş yeri içerisinden 23 Ocak 2019’da 3 karton sigara ile yazar kasa içerisinde muhafaza edilen toplam bin 900 TL nakit para çalınması olayıyla ilgili olarak C.M.B.(E-18) tutuklandı. C.M.B’nin işyerinde söz konusu tarihte çalıştığı belirtildi. 

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