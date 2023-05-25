Girne'de uyuşturucu bulunan evdeki kişilerin izinsiz ikamet ettiği de saptandı

Girne’de dün bir evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi; evdekilerin ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün Girne’de, 25 yaşındaki U.M.O.(E-25) ve O.C.O.’nun evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 40 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 800 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

U.M.O.’nun ve ayrıca söz konusu ikametgahta bulunan O.V.C.(E-24), O.G.C.(E-28) ve U.K.A.’nın (E-26) ikamet izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Sahtekarlıkla jeneratör satan bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 20 Ocak tarihinde, 50 yaşındaki H.E.’nin başka bir şahıstan emaneten aldığı jeneratörü, gerçekte kendisine ait olmamasına rağmen jeneratörün kendisine ait olduğunu beyan edip bir şahsa satmak suretiyle, 9 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine H.E. tutuklandı.

-Kumarhaneye girişi yasak üç kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

İskele bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde dün polis tarafından yapılan denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 3 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.