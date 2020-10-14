Girne'de uyuşturucu...1 kişi tutuklandı

Polis, dün saat 12:00 sıralarında, Girne’de İnönü Caddesi üzerinde M.N.A.(E-21)’nın üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütün ile karışık içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındığını duyurdu.

Polis açıklamasında bahse konu şahıs tutuklandığı ve soruşturma devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, dün saat 16:00 sıralarında Gazimağusa’da F.K.(E-29)’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yetkili makamdan izni olmadığı halde, 169 kg 750 gram nargile tütünü, 50 paket sigara ve 299 paket elektronik sigarayı bulundurduğu tespit edildi.

. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.