Girne'de uyuşturucu...2 kişi tutuklandı

Girne’de dün sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişinin aracında yapılan aramada, kanunsuz uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.45 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli vaziyette görülen ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden J.K.A.’nın (E-23) kullanımında bulunan araçta polis tarafından arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan M.Y.I. (E-23) tutuklandı.

2 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Lefke’de sakin Salih Çakmak (E-79), dün saat 12:00 sıralarında, ikametgahının damında bulunan su deposunu tamir ettiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü ve ağır şekilde yaralandı.

Çakmak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.