Girne'de uyuşturucu...2 kişi tutuklandı

Girne’de dün sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişinin aracında yapılan aramada, kanunsuz uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.45 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde şüpheli vaziyette görülen ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden J.K.A.’nın (E-23) kullanımında bulunan araçta polis tarafından arama yapıldı.
Aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.
2 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Lefke’de sakin Salih Çakmak (E-79), dün saat 12:00 sıralarında, ikametgahının damında bulunan su deposunu tamir ettiği sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 2 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü ve ağır şekilde yaralandı.
Çakmak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.