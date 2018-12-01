Girne'de uyuşturucu...2 kişi tutuklandı

Girne’de uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün akşamüzeri S.E.Ç.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. S.E.Ç tutuklandı.

Girne’de Aksaray Sokak üzerinde ise, polis tarafından şüpheli olarak görülen Z.A.(E-22)’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Z.A. tutuklandı.

HIRSIZLIK

Haspolat’da faaliyet gösteren Kıb Et isimli iş yerinde çalışmakta olan H.G.(E-35)’nin, iş yerine ait 2,5 kg ağırlığındaki sığır ciğeri ile 2,5 kg ağırlığındaki uykuluğu dün çaldığı tespit edildi. H.G. tutuklandı.

ARABA YAKILDI

Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde Özdemir Sennaroğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan Kudret Behzat’a ait NA 739 plakalı salon araç bu sabaha karşı üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilerek hasara uğratıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.