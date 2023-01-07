Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde kaza

Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde kaza
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Bugün 16.45 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Yunus Emre Uras (E-28), yönetimindeki PH 106 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Arapköy ikinci kavşağı yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Çağın Zort (E-38) yönetimindeki PL 786 plakalı araç ile çarpıştı.

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Çarpma sonucu PH 106 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrildi.

 Kaza sonucu yaralanan PH 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Victor Kollie (E-34) kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavisi sürüyor. 

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