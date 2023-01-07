Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde kaza

Bugün 16.45 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde, Yunus Emre Uras (E-28), yönetimindeki PH 106 plakalı kamyonet araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Arapköy ikinci kavşağı yakınlarında sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Çağın Zort (E-38) yönetimindeki PL 786 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpma sonucu PH 106 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan PH 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Victor Kollie (E-34) kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavisi sürüyor.