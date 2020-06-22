Girne - Değirmenlik Anayolunda kaza

Bugün saat 11.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde gölet yakınlarında, İbrahim Bircan (E-21) yönetimindeki DG 146 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip kontrolsüzce yolun sağına geçtiği sırada karşı istikametten gelmekte olan Şenol Tikici yönetimindeki LL 308 plakalı beton mikseri ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan DG 146 plakalı salon araç sürücüsü İbrahim Bircan ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kazım Uzman (E-28) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisilerinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.