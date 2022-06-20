Girne-Değirmenlik dağ yolunda kaza…Tır devrildi, sürücü yaralandı

Girne-Değirmenlik dağ yolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Mugatder Baykan (E-56) adlı tır araç sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Baykan’ın yönetimindeki TLD 539 plakalı tır araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan dağ yamacına çarpıp, devrilmesi sonucu meydana geldi.

Araç sürücüsü Mugatder Baykan, tavanı üzerinde durabilen tırdan yaralı olarak çıkarıldı. Baykan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili polis soruşturması ise devam ediyor.