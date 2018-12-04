Girne-Değirmenlik (Girne dağ yolu) Yolu'nda bir dizi önlem alındı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Karayolları Dairesi ekipleri, Değirmenlik Belediyesi ve İtfaiye'nin yardımıyla Girne-Değirmenlik (Girne dağ yolu) Yolu'nda bir dizi önlem aldı.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, ekskavatör ve greyderin kullanıldığı çalışmalar çerçevesinde, yolun Değirmenlik ile Beşparmak Dağları arasındaki bölümünde taş ocaklarına yakın bir noktada, şevden kayan toprak temizlenirken, yol kenarında yeni drenaj hendekleri oluşturuldu ve mevcut hendekler temizlendi.

Açıklamada, “Meteoroloji Dairesi verilerine göre yağmurlu havanın sürecek olması nedeniyle Girne-Değirmenlik Yolu’nu kullanacak sürücülerin, özellikle sağanak yağmur sırasında, kendi ve başkalarının can ve mal güvenliği adına yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.