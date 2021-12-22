Girne'deki ağır yaralama olayında bir kişi tutuklandı

Girne’de dün meydana gelen bir şahsın ayağından vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.(E-45) tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor.
GAZİMAĞUSA’DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
YENİBOĞAZİÇİ’NDE HIRSIZLIK
Yeniboğaziçi’nde Z.N. (K-39), ev hizmetlisi olarak çalıştığı bir ikametgâhtan muhtelif yiyecek, içecek ve kıyafetleri izinsiz olarak alıp çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.