Girne'deki ağır yaralama olayında bir kişi tutuklandı

Girne'deki ağır yaralama olayında bir kişi tutuklandı
banner83
banner80

Girne’de dün meydana gelen bir şahsın ayağından vurulması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.Ş.(E-45) tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, soruşturma devam ediyor. 
GAZİMAĞUSA’DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

banner69
Gazimağusa’da “Darp, Uygunsuz Tavır Hareket ve Rahatsızlık” suçlarından tutuklu bulunan C.D.(E-21)’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındı. Soruşturma devam ediyor. 
YENİBOĞAZİÇİ’NDE HIRSIZLIK 
Yeniboğaziçi’nde Z.N. (K-39), ev hizmetlisi olarak çalıştığı bir ikametgâhtan muhtelif yiyecek, içecek ve kıyafetleri izinsiz olarak alıp çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor. 

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿