GİRNE'DEKİ ÇEKİÇLİ SOYGUNLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Girne'de şoförün çekiçle etkisiz hale getirilip, beraberindeki paranın çalındığı olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.



Polisin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonunda meselede zanlı olarak görülüp, tutuklanan kişilerin isimleri açıklanmadı.



Girne'de bu sabah saat 10.40 sıralarında, Girne'de Ertuğrul Kumcuoğlu Sokak üzerinde, kimliği meçhul yüzleri maskeli 3 erkek şahıs, kullanımlarında bulunan araçla Bektaş Gıda Ltd isimli iş yerine ait olup, Mehmet Ali Güngörmüş kullanımındaki aracın önünü kesmiş ve sürücünün kafasına çekiçle vurarak yaraladiktan sonra içinde para ve çek bulunan çantayı çalmıştı.



Yaralanan Güngörmüş'ün kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğenildi.



Polisin açıklamasına göre çantada 198,135 TL, 200 Stg, 402 ABD Doları, 195 Euro nakit para ile TEB Bankasına ait 5,855 TL meblağlı müşteri çeki bulunuyordu.



Sorusturma devam ediyor