Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin başkanlığına Emel Kişi seçildi

“Kadın emeğinin değerlendirilmesi” amacıyla kurulan Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin (Emekçi Kadınlar Koop), ilk genel kurulu yapıldı, başkanlığa Emel Kişi seçildi.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nden yapılan açıklamaya Koop Şirketler Mukayyitliği Başmüfettişi Hediye Soyer ve müfettiş Hacer Sığınç başkanlığında pazartesi günü yapılan Genel Kurul’a, kurucu üyelerin yanında, Gi-Ka Koop Başkanı İçim Kavuklu ve Gi-Ka Koop İcra Kurulu üyeleri ve kuruluş süreçlerinde katkıları olan konuklar katıldı.

Kooperatifin ana sözleşmesinin onayı sonrasında üç yıl görev yapacak, yönetim kurulu seçildi. Kooperatif Başkanı Emel Kişi, Başkan Yardımcısı Özay Kalyoncu, Sekreter Bahar Çağan ve faal üyeler İlhamiye Şenhuy ve Kerime Pere oldu.

Girne İlçe sınırları içerisinde bulunan üretici kadınlara kapılarının açık olduğunu ve Kooperatife üye olabileceklerini belirten Başkan Emel Kişi, “temel hedeflerinin; bölgedeki yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, ülkedeki tüm kooperatifler ve kadın örgütleri ile iş birliği içinde kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmasına fayda sağlamak olduğunu” söyledi.

Kişi, “ülkede, gelecek nesillerin sahiplenebileceği ekonomik ve sosyal kalkınma stratejisine ihtiyaç bulunduğunu ve bunun için çalışacaklarını” da belirtti. Kişi ayrıca, Kooperatifin ürün kalite standartlarının geliştirilmesi ve markalaşmaya kadar olan süreçlerde üyelerinin yanında olacağını ve üretim ve pazarlama faaliyetlerinde önemli rol oynamayı hedeflediklerini de kaydetti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığına ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak için harekete geçtiklerini de belirten Kişi, özelde Girne’de, genelde de ülkede refah seviyesi yüksek bir toplum yaratmaya katkıda bulunma hedeflerinin olduğunu söyledi.