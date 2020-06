Girne eski Belediye Başkanı Sümer Aygın, BELPAZ şirketi ile ilgili açıklama yaptı

Girne eski Belediye Başkanı Sümer Aygın, BELPAZ şirketinin kendi döneminde, verimliliği artırmak hedefi ile şirkette istihdam edilen gençlerin deneyim kazanarak, zaman içinde boşalan belediye kadrolarına alınmaları amacıyla kurulduğunu ancak bugün gelinen noktada “belediye içinde farklı bir belediye” oluşturulduğunu savundu.

Girne eski Belediye Başkanı Sümer Aygın, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) tarafından yapılan açıklamalarda adının geçmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Aygın, “Belediye idaresinden çalışanların grev yapması sonrasında yapılan açıklama ile ve bu açıklamaya cevap olarak sendikanın kaleme aldığı açıklamada, altı yıl önce Belediye Başkanlığından ayrılmama rağmen yine ismim gündeme taşınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Girne eski Belediye Başkanı Sümer Aygın, görev yaptığı dönemde verimliliği artırmak hedefi ile Belpaz Şirketini kurduğunu, belirterek, murat edilenin şirkette istihdam edilen gençlerin deneyim kazanarak, zaman içinde boşalan belediye kadrolarına alınmaları olduğunu kaydetti.

Bu nedenle Belpaz şirketindeki personelin sayı olarak belediye personel sayısından fazla olmamasının önemli olduğuna işaret eden Aygın, şu anda şirkete belediye çalışanlarının iki katından fazla istihdam yapıldığını, bunun herkesin belediye kadrolarına alınmasını ileride zorlaştıracağını, hatta imkansızlaştıracağını savundu. Aygın, “En başta çalışanları ayrıştıracak ve üzecektir” dedi.

“BELEDİYE İÇİNDE FARKLI BİR BELEDİYE”

Belpaz Şirketinin daha önce belediyenin ihtiyaç duyduğu, şehirdeki kol gücü ve teknik eleman ihtiyaçlarıyla ilgili istihdamlara yoğunlaştırıldığını söyleyen Aygın, “Şimdi ise yasalar zorlanarak belediye içinde farklı bir belediye oluşturulmuştur” iddiasında bulundu.

Aygın şöyle devam etti:

“Halkımıza hizmet etmek, hayatlarını güzelleştirecek ve kolaylaştıracak projeleri hayata geçirmek kadar gençlerimize, belediyede ihtiyaç duyuldukça istihdam yaratmak da toplumsal bir görevdir. İnsana yatırım yaparken kimseye ayrıcalık yapmadan olanaklar ölçüsünde de herkese eşit mali destek sağlamak esas olmalıydı, öyle de olmuştu eskiden.

Zaman içinde belediye kadrolarının müsait duruma gelmesi ve küçük ülkemizde insanlar arasındaki yakın ilişkiler nedeniyle Belpaz Şirketinde ilkesel ve kuralcı davranmanın mümkün olamayacağı tespitini yaptık ve gördük. Bu nedenle çok radikal bir dönüşümle, çalışanlardan kimseyi mağdur etmeden kadrolamayı gerçekleştirmek için adım attık. Önce 9 sonra 116 Belpaz çalışanını belediye kadrolarına aldık, sonra geriye kalan ve kadro yetersizliği nedeniyle (çok az sayıdaki çalışanı)2014 seçimlerinden hemen sonra belediye bünyesine alıp Belpaz Şirketini kapatma konusunda prensip kararı oluşturduk. Bu ikinci adımı maalesef gerçekleştirmek mümkün olmadı. Sendikanın da son açıklamasında hatırlattığı gibi, yeni gelen yönetimin şiddetle çok eleştirdiği Belpaz şirketiyle ilgili seçim zamanı verdikleri sözleri tutup, bu şirkette kalan az sayıdaki çalışanı da mağdur etmeden belediye bünyesine alacağını ve kurumlaştırdığımız Girne Belediyesini daha da güçlendirecekleri konusundaki sözleri hala hatırlanmaktadır. Bırakın güçlendirmeyi, oluşturduğumuz her yönüyle güçlü mevcut kurum berhava edilmiştir.”

Aygın, Belediye Başkanlığının son açıklamasında kendisinin seçim zamanı eleştirdiği Belpaz şirketine yüzlerce yeni istihdam yaptığını ve ‘bu şirketi eski yönetim kurmuştu’ diyerek eğer bir hata varsa ‘bu eski yönetimin suçudur’ demeye getirme gayreti içinde olduğunu iddia etti.

Aygın, altı senedir görevde olanların eğer yanlışları varsa bunun vebalini eski yönetime ciro edemeyeceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Halk onları daha iyiyi daha güzeli yapacaklar diye seçti. Ben, tarihe bir not düşülsün diye söylüyorum ‘Belpaz Şirketi bir projeydi ve her proje gibi günü geldiğinde sonlandırılması gerekirdi. Şimdi oraya istihdam edilen yüzlerce çalışanın güvenceye kavuşturulması istihdamı yapanların omuzunda ve vicdani sorumluluğundadır.”

Sendikaya da eleştiriler yönelten Aygın, şunları söyledi:

“Belediyede örgütlü sendikaya gelince, o dönemde sendika yöneticilerine ‘kimseyi mağdur etmeyeceğiz’ yönünde söz vermiştik. Büyük oranda sözümüzün arkasında durduk, şimdi görevde olan sendika yöneticisi arkadaşlar keşke ismimizi telaffuz etmeden önce o dönemi iyice irdeleseydiler. Açıklamasıyla bir gün önce kendilerini eleştiren ve beni ima ederek sorumluluktan kaçmaya çalışan belediye yönetimi ile aynı hedefi suçlayarak, aynı algıyı yaratmamış olurlardı.”

Belediyenin trafik, arıtma tesisi gibi yatırımları yapabilme ve sorun çözebilme kabiliyetini kaybettiğini ileri süren Aygın, “Bundan sonra sığınılacak mazeret elbette eski yönetim, nüfus çoğaldı ve hükümet yapmıyor yanında covit-19 ve %25 kesintiler olacaktır. Seçilmişlerin bahane üretmek lüksü olamaz.” ifadelerini kullandı.

Aygın, “Tarihe düştüğümüz bu notu gerek belediyenin gerekse sendikanın açıklamalarında ismim geçtiği ve /veya ima edildiği için siz değerli halkımızla paylaşmak mecburiyetinde bırakıldığım için anlayışınıza sığınır, herhangi bir polemik peşinde olmadığımın bilinmesini rica ederim.” ifadelerini kullandı.