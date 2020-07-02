Girne esnafı, pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlarını Akıncı’ya aktardı

Girne esnafı, pandemi sürecinde yaşadıkları ve devam etmekte olan sorunlarını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya aktardı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, küçük ve orta boy işletmelerin karşı karşıya kaldığı ekonomik sorunları aşmakta güçlük çektiğini ifade eden Girne esnafı, yeni borçlanmalarla günü kurtarma yerine, zor dönemin aşılabilmesi için daha etkin devlet desteği talep ettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, içinden geçilmekte olan zor dönemden esnafın da fazlasıyla etkilendiğini, hükümetin önlem paketi hazırlarken bu durumu da dikkate alması gerektiğini belirtti.

Esnafın bugün Girne’den Lefkoşa’ya yapmakta olduğu yürüyüşün uyarıcı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, oluşturdukları ekonomi danışma kurulunun esnaflarla ilgili anket gerçekleştirerek durum tespiti yaptığını ve buna bağlı öneri geliştirdiklerini anımsattı.

Bunu rapor halinde hükümete de ilettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, esnafa bu zor dönemde sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.