Girne Belediye tarafından birincisinin düzenleneceği ‘GİRNE FEST 23’ 1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Girne Belediye Başkanlığı talimatı ve Belediye Meclisi kararı ile bu yıl birincisi yapılacak olan ‘GİRNE FEST 23’ 1 Eylül – 10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre festivale, KKTC, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 200 üzerinde müzisyen, tiyatrocu ve sanatçı katılım gösterecek.

Festivalle ilgili bugün Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Meclis Üyesi ve Kültür Komitesi Başkanı Ziya Egemen Sencer, Meclis Üyesi Burak Anıldı, Belediye Müdürü Hüseyin Köle, Müdür Yardımcısı Naile Soyel, Kültür Sanat Bölümü Şube Amiri Aysun Çelik ve Kültür İşleri Danışmanı Serdar Tuksal katıldı.

Turistlerin Girne’yi ziyaret edecekleri bir zaman dilimi oluşturma hedefi taşıyan festivalin, Ozanköy Pekmez Festivali ile açılarak Zeytinlik Festivali ile son bulacağı ifade edildi.

Ana konser alanı olarak Girne Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nun kullanılacağı festival; Ramadan Cemil Meydanı, Kaşgar Court, Karaoğlanoğlu Plajı, Ozanköy, Zeytinlik köyü bölgelerinde bütünlüklü bir şekilde gerçekleşecek.