Girne İlçe Başkanlığı'na Arda Kalfaoğlu getirildi

Halkın Partisi Girne Olağanüstü İlçe Kongresi dün akşam yapıldı.

HP’den verilen bilgiye göre, son genel seçimler ertesinde HP Girne ilçe Başkanlığı'nı da yürüten Girne Milletvekili Erek Çağatay’ın kamu görevine geri dönmesiyle birlikte boşalan ilçe başkanlığı görevine yapılan olağanüstü ilçe kongresiyle HP Parti Meclisi üyesi Arda Kalfaoğlu getirildi.

Daha önce ilçe yönetiminde yer alan bazı isimlerin yanında yönetim kuruluna yeni katılan isimler de oldu. Olağanüstü ilçe kongresinde konuşan yeni ilçe başkanı Arda Kalfaoğlu, “Böyle zor bir dönemde üstlendiğimiz bu görev ciddi bir sorumluluk gerektiriyor. Yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte bu bilinçle hareket edip çok çalışacağız çünkü bu ülkenin Halkın Partisi’ne her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır” dedi.

KALFAOĞLU: “HALKIN PARTİSİ ONURLU DURUŞUNU SÜRDÜRECEKTİR”

HP Girne olağanüstü kurultayında konuşan yeni ilçe başkanı Kalfaoğlu, “Halkın Partisi’ne her zamankinden daha çok ihtiyaç var ve bu nedenle HP onurlu duruşunu sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Kalfaoğlu, “Son 1,5 yılda 5. hükümetin kurulmaya çalışıldığı, siyasete ve siyasetçiye güvenin kalmadığı bir dönemdeyiz. %88 yıllık enflasyon ile 25 yılın en kötü ekonomik krizini yaşadığımız çok zor zamanlar yaşıyoruz. Halkın her geçen gün fakirleştiği, geçim derdinin en üst düzeye çıktığı, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldı bu dönemde ülkeyi yönettiğini iddia edenler sadece makam ve koltuk kavgası vermektedirler. KIBTEK başta olmak üzeri ülkenin birçok kurumu batma noktasına gelmiştir. Ülkemizde özellikle son birkaç haftadır yaşanılanlar mevcut siyasi yapının artık sürdürülemez olduğunu hepimize göstermiştir. Böyle bir dönemde üstlendiğimiz bu görev şüphesiz ciddi sorumluluk gerektirmektedir. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım bu bilinçle hareket edip çok çalışacağız” dedi.

Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu üyeleri olağanüstü kongre sonucunda şu şekilde belirlendi: “Arda Kalfaoğlu (Başkan), Aydın Erhuy, Fahrican Sarıoğlu, Mert Cem Yılmaz, Muhammet Ercan, Damla Çeribaşı, Ledün Caymaz, Özgül Ezgin, Nihan Pekgüleryüz.”