Girne Inner Wheel, Lapta Huzur Evi'ni ziyaret etti

Girne Inner Wheel Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri dün sabah Lapta Huzur Evi’ni ziyaret etti.

Girne Inner Wheel Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarete giden heyet Huzur Evi’ne 2 yatak bağışladı. Kulüp üyelerinden Işın Ramadan Cemil’in de bir çamaşır makinesi bağışı yaptığı ziyarette, huzur evi sakinlerine çeşitli ikramlar da yapıldı.

Girne Inner Wheel Kulübü Dönem Başkanı Zehra Yüksel, bağış yaparken ihtiyaç listesini dikkate aldıklarını belirterek, yardımlarının devam edeceğini söyledi. Yüksel, Kulübün ana projesi olan ve kız çocuklarına yapılması planlanan HPV aşısı kampanyasının da KKTC Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve KKTC Eğitim Bakanlığı himayelerinde Mart ayı içinde başlayacağını ve devam edeceğini sözlerine ekledi.